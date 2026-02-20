I lupi non ci sono più riaperta la pineta monumentale di Fregene

Il divieto di accesso alla pineta monumentale “Federico Fellini” di Fregene è stato revocato, dopo che i lupi sono scomparsi dalla zona. La presenza di questi animali aveva creato preoccupazione tra i visitatori e i residenti, che ora possono tornare a passeggiare tra gli alberi. La riapertura si è resa possibile grazie alla risoluzione del problema di sicurezza. La pineta riapre ufficialmente alle 9 di questa mattina.

Revocata l'ordinanza da parte del comune di Fiumicino, firmata a inizio febbraio per l'avvistamento di un branco di sei esemplari Pericolo rientrato, la pineta monumentale “Federico Fellini” di Fregene può tornare a essere frequentata. Il comune di Fiumicino ha infatti revocato l'ordinanza del 12 febbraio che disponeva la chiusura al pubblico. Il motivo è presto detto: il pericolo che aveva spinto l'amministrazione a chiudere la pineta, adesso non esiste più. Il branco di lupi, sei esemplari avvistati a inizio febbraio, è stato monitorato e a quanto pare non è stato più visto.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Chiusa la Pineta Monumentale di Fregene: avvistati 6 lupi Leggi anche: Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il lupo che è anche un po' cane; Donna aggredita da lupo nell’Aquilano; Quanti lupi ci sono in Italia? Non si sa, unico dato quello delle Alpi: 1.124; Un lupo vicino alle case a Vignola, l’esperto: Non deve sorprendere. Ora i veterinari devono difendersi dagli animalisti se non riescono a salvare i lupiLa vicenda che sta contrapponendo in queste ore diverse sigle animal-ambientaliste e l’OVUD (Ospedale Veterinario Universitario Didattico) dell’Università di Camerino (Macerata) somiglia tanto a una t ... cacciapassione.com Il ritorno del lupo - Focus.itReportage dalle terre che il lupo ha ricolonizzato, dopo essere stato quasi sterminato. Riprendendo il suo ruolo di predatore nell’ecosistema, tra cinghiali e orchidee. focus.it Lupi, chiusa la pineta di Fregene Il Comune di Fiumicino ha chiuso la pineta di Fregene dopo l'avvistamento di un branco di sei lupi nella pineta di Fregene a partire dal 12 febbraio. L'ordinanza del Sindaco spiega che "considerata l’elevata frequentazione del - facebook.com facebook Autonomia da Fiumicino: “Dopo daini e cinghiali, ora i lupi: Fregene ‘invasa’ dalla fauna selvatica” ilfaroonline.it/2026/02/13/aut… #news #notizie #cronaca x.com