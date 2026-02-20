i guai del figlio di mugabe arrestato in zimbabwe

Il padre, Robert Mugabe, fu il leader guerrigliero che, dopo aver combattuto contro il regime dell’apartheid nell’allora Rhodesia, guidò il 18 aprile 1980 il neonato Zimbabwe. Prima come primo ministro e poi come presidente, restò al potere per 37 anni, distruggendo l’economia, arricchendosi senza scrupoli e gestendo una politica talmente autoritaria che la Ue lo dichiarò persona non grata. Fino a quando, il 15 novembre 2017, il suo ex vice Emmerson Mnangagwa si accordò con le Forze armate per farlo destituire e porre agli arresti domiciliari. Dopo sei giorni accettò di dimettersi. In cambio ottenne l’immunità per sé e per la moglie, l’intoccabilità del patrimonio di famiglia, una liquidazione da 10 milioni di dollari, vari privilegi e il permesso di restare in patria, anche se due anni dopo morì a Singapore, a 95 anni.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

