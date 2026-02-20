I guai del figlio di Mugabe arrestato in Zimbabwe
Il figlio di Mugabe è stato arrestato in Zimbabwe, a causa di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa. Secondo le autorità, l’uomo ha causato un grave tamponamento, coinvolgendo altre vetture e ferendo due persone. La polizia ha confermato che l’arresto è stato effettuato per aver guidato sotto effetto di alcol. La notizia ha suscitato scalpore nel paese, dove il nome Mugabe resta simbolo di un passato complesso. L’uomo si trova ora in custodia e dovrà comparire davanti al giudice questa settimana.
Il padre, Robert Mugabe, fu il leader guerrigliero che, dopo aver combattuto contro il regime dell’apartheid nell’allora Rhodesia, guidò il 18 aprile 1980 il neonato Zimbabwe. Prima come primo ministro e poi come presidente, restò al potere per 37 anni, distruggendo l’economia, arricchendosi senza scrupoli e gestendo una politica talmente autoritaria che la Ue lo dichiarò persona non grata. Fino a quando, il 15 novembre 2017, il suo ex vice Emmerson Mnangagwa si accordò con le Forze armate per farlo destituire e porre agli arresti domiciliari. Dopo sei giorni accettò di dimettersi. In cambio ottenne l’immunità per sé e per la moglie, l’intoccabilità del patrimonio di famiglia, una liquidazione da 10 milioni di dollari, vari privilegi e il permesso di restare in patria, anche se due anni dopo morì a Singapore, a 95 anni.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: "Suo figlio è nei guai", finto carabiniere di 18 anni arrestato con 5mila euro di gioielli appena rubati a una coppia
Leggi anche: “Arrestato!”. Il segretario del partito italiano nei guai: cosa succede
One Way Street, Two Way Trouble Robert Mugabe Junior’s Arrest Antics
Argomenti discussi: Andrea, la pecora nera della Casa Reale: perché il figlio preferito di Elisabetta rischia di causare il crollo della Corona; Tutti i guai penali (e non) che hanno coinvolto un membro della famiglia reale britannica; Rumori, via vai continuo e droga in casa: il blitz dei carabinieri, padre e figlio nei guai; Minacce, sputi e aggressioni alla partner anche in gravidanza: 29enne nei guai.
Norvegia, i guai della futura regina: il figlio arrestato e a processo per stupro, l’amicizia con EpsteinIl figlio della futura regina di Norvegia, per il quale si è aperto oggi il processo a Oslo per stupro, è stato arrestato con l’accusa di aggressione, minacce e violazione di un ordine restrittivo. Lo ... blitzquotidiano.it
Togliamo il figlio al boss. Lui apre: Voglio che non finisca in carcerePALERMO – C’è un boss dal cognome pesantissimo nella recente storia di Cosa Nostra palermitana che rischia di perdere la potestà genitoriale. Vogliono togliergli il figlio, ha trascinato nei guai ... livesicilia.it