I giudici votano per l' invasione

I giudici hanno deciso di autorizzare l’invasione, dopo aver risarcito la nave della capitana Rackete e dissequestrato un’altra imbarcazione della Sea Watch. La sentenza si basa sul rispetto delle leggi vigenti, senza entrare nel merito delle interpretazioni o dei commenti politici. La decisione ha riacceso il dibattito sulla gestione delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo e sulla responsabilità delle autorità giudiziarie. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra legge e immigrazione. La prossima mossa spetta alle autorità competenti.

Dopo il risarcimento alla nave della Rackete, dissequestrato un altro scafo della Sea Watch. I magistrati sono tenuti ad applicare le leggi, non a interpretarle e nemmeno a stravolgerle. Ma ogni giorno assistiamo a un rovesciamento della realtà e pure del diritto. Al plenum del Csm Sergio Mattarella ha invocato il rispetto delle istituzioni, con evidente riferimento al Consiglio superiore della magistratura i cui membri, secondo una recente polemica innescata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, sarebbero eletti con un sistema «para-mafioso». Ma il rispetto degli italiani e della loro volontà da chi viene garantito? Il capo dello Stato, che pure è sempre attento a evocare i principi costituzionali, non mi sembra che chieda di osservare l'articolo uno della Carta su cui è fondata la nostra Repubblica.