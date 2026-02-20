i giallorossi devono risalire la china a recanati in cerca di punti per i playoff

L’Atletico Ascoli ha deciso di affrontare la trasferta di Recanati per recuperare punti importanti. La squadra, attualmente quinta in classifica, punta a rafforzare la posizione in vista dei playoff. Domenica, i giallorossi scenderanno in campo con determinazione, forti di un buon rendimento fuori casa, con sei vittorie su dodici partite lontano dal

Propositi bellicosi quelli dell’ Atletico Ascoli che domenica salirà a Recanati "forte" del quinto posto e di un cammino esterno che la pone ad immediato ridosso delle big del girone con 6 vittorie conquistate in 12 incontri lontano dal "Del Duca". Un dato al quale fa da stridente contraltare i miseri 2 successi ottenuti dai giallorossi nel proprio stadio con appena 9 punti complessivi in 11 gare. Messa in questo modo l’esito sembrerebbe segnato ma il vice-allenatore dei piceni, Alex Simoni, avversario di tante battaglie in campo, preferisce diffidare anche guardando i precedenti: "Con la Recanatese sono state sempre partite belle e piene di gol nelle quali si è giocato a viso aperto e prevaleva la compagine che riusciva a realizzare una rete in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

