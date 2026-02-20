I genitori di Maja T l'attivista antifascista condanna in Ungheria | Processo farsa non ci sono prove
I genitori di Maja T. denunciano un processo ingiusto in Ungheria, dove la loro figlia, attivista antifascista di 25 anni, è stata condannata a otto anni di carcere. La condanna arriva dopo un procedimento che loro definiscono una farsa, senza prove concrete. La famiglia sostiene che il governo di Viktor Orban abbia esercitato pressioni politiche per influenzare il verdetto. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulle modalità del processo. La condanna resta al centro di molte polemiche.
Maja T., attivista antifascista tedesca di 25 anni, è stata condannata a otto anni di carcere a Budapest, al termine di un processo su cui il governo di Viktor Orban ha fatto una forte pressione politica. È accusata di aver tentato di aggredire alcuni militanti neonazisti - la stessa imputazione che colpì Ilaria Salis. Il padre di Maja in conferenza stampa ha ricostruito il caso, ha chiesto di non dimenticare la figlia e ha sottolineato che non ci sono prove a suo carico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Caso Maja T., parte da Roma la mobilitazione di giuristi, deputati e attivisti: Condanna ingiusta; Roma alza la voce per Maja T., attivista tedesca condannata in Ungheria - Pressenza; La campagna anti-antifa arriva fino al parlamento.
