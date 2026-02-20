I Galletti vogliono tornare a cantare Luci | Vincere non è un diritto meritiamolo

I Galletti vogliono tornare a cantare, e questa volta puntano a vincere. Luci afferma che non si tratta di un diritto, ma di un obiettivo che si merita con impegno. La squadra ha deciso di rinnovarsi completamente e ha già preparato nuove canzoni per il prossimo concerto. La voglia di riprendersi il palco è forte e si percepisce in ogni prova. I fan attendono con entusiasmo il ritorno, sperando in una performance che possa sorprendere tutti. La sfida è ormai alle porte.

Anno nuovo, vita nuova. L'aria del cambiamento sarà anche frizzante, ma non sempre respirarla è un bene. Può ben dirlo il Romagna Rfc che al rientro delle festività natalizie è incappato in una prolungata falsa partenza, che sta rendendo l'inizio del 2026 avaro di soddisfazioni. "Sappiamo che possiamo dare molto di più - analizza il direttore tecnico della franchigia Simone Luci – e siamo determinatissimi a farlo. Quando guardo in faccia i nostri atleti vedo la frustrazione per non aver reso per quello che volevano e insieme tanta voglia di cambiare passo. Non siamo abbacchiati, siamo più grintosi che mai.