Il caso Epstein ha portato alla luce scandali che scuotono il mondo. La scoperta di nuovi file ha portato alla luce dettagli sconvolgenti su personaggi di alto profilo, tra cui l’ex principe Andrea. Dopo essere stato arrestato, Andrea è stato rilasciato, ma le accuse continuano a far discutere. Questa vicenda mette sotto pressione la famiglia reale inglese, che fino a ora aveva evitato scandali simili. La situazione si fa sempre più complicata, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Per risalire all’ultimo reale inglese arrestato bisogna andare indietro di oltre tre secoli, fino a re Carlo I, imprigionato nel 1647 durante la guerra civile inglese e decapitato due anni dopo. Con la differenza, però, che questa volta non si tratta di un sovrano (bensì del fratello) e che la famiglia reale non è - almeno pubblicamente - ostile alla decisione. Ieri mattina, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nell’ambito di un’indagine per reati riconducibili al nostro abuso d’ufficio. Dagli Epstein files emerge che l’ex principe avrebbe condiviso documenti riservati all’amico Jeffrey Epstein mentre svolgeva l’incarico di inviato commerciale del Regno Unito in Cina, tra il 2010 e il 2011. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I file di Epstein cambiano la storia. Cade la prima testa coronata

Leggi anche: Come scoprire se i tuoi contatti LinkedIn compaiono negli Epstein file: la piattaforma EpsteIN

Leggi anche: Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessa

Pubblicati i file del caso Epstein con l'elenco di oltre 1200 vittime

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.