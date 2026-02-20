I file di Epstein cambiano la storia Cade la prima testa coronata
Il caso Epstein ha portato alla luce scandali che scuotono il mondo. La scoperta di nuovi file ha portato alla luce dettagli sconvolgenti su personaggi di alto profilo, tra cui l’ex principe Andrea. Dopo essere stato arrestato, Andrea è stato rilasciato, ma le accuse continuano a far discutere. Questa vicenda mette sotto pressione la famiglia reale inglese, che fino a ora aveva evitato scandali simili. La situazione si fa sempre più complicata, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Per risalire all’ultimo reale inglese arrestato bisogna andare indietro di oltre tre secoli, fino a re Carlo I, imprigionato nel 1647 durante la guerra civile inglese e decapitato due anni dopo. Con la differenza, però, che questa volta non si tratta di un sovrano (bensì del fratello) e che la famiglia reale non è - almeno pubblicamente - ostile alla decisione. Ieri mattina, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nell’ambito di un’indagine per reati riconducibili al nostro abuso d’ufficio. Dagli Epstein files emerge che l’ex principe avrebbe condiviso documenti riservati all’amico Jeffrey Epstein mentre svolgeva l’incarico di inviato commerciale del Regno Unito in Cina, tra il 2010 e il 2011. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Come scoprire se i tuoi contatti LinkedIn compaiono negli Epstein file: la piattaforma EpsteIN
Leggi anche: Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessa
Pubblicati i file del caso Epstein con l'elenco di oltre 1200 vittime
Argomenti discussi: Gli Epstein files analizzati con le intelligenze artificiali; Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Gli Epstein Files sono l’American Psycho dei nostri giorni; Epstein files, i corpi delle donne nella macchina del capitalismo.
Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sonoIl caso Jeffrey Epstein continua a infiammare Washington. Ad aprire un nuovo scontro sono stati il deputato democratico Ro Khanna e il repubblicano Thomas Massie, che hanno accusato il Dipartimento d ... tg24.sky.it
I segreti negli Epstein Files: cosa nascondono i documenti censuratiAl centro dell’inchiesta ci sono i cosiddetti redacted files: documenti diffusi con ampie censure che, secondo parlamentari di entrambi i partiti e le stesse vittime, avrebbero protetto i nomi dei ... la7.it
DIEGO FUSARO: Epstein Files: quali saranno le conseguenze Ipotesi inquietanti... __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook
Messaggio chiaro su come per gli USA sarà sempre più difficile fare finta che i file di Epstein riguardavano solo Epstein e non tutto l’entourage che gli gravitava intorno. L’arresto riguarda reati su cui il Regno Unito ha giurisdizione. Nella fattispecie, di un reato x.com