Esercizi di scrittura, il nuovo appuntamento di Internazionale Kids del 2024, ha coinvolto molti bambini in attività creative. La serie di dodici episodi mira a stimolare la fantasia dei giovani, aiutandoli a osservare meglio il mondo intorno a loro. Durante le puntate, i partecipanti imparano a scrivere storie divertenti e coinvolgenti, scoprendo che mettere nero su bianco può essere un gioco interessante. La rubrica si rivolge a tutti i piccoli lettori curiosi di esplorare la scrittura.

Esercizi di scrittura è una rubrica di Internazionale Kids uscita nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo e scoprire che scrivere può essere divertente. Questo è il secondo. A me piace ascoltare i discorsi delle persone che non conosco. Tutti i discorsi, anche quelli che non mi interessano. Direte: ma come, ti piace ascoltare qualcosa che non t’interessa? Sì. Perché quello che mi piace non è l’argomento, ma come la gente ne parla. Per esempio, se mi trovo al parco e due signori accanto a me parlano di ringhiere, io mi appassiono anche se a me le ringhiere non interessano molto.🔗 Leggi su Internazionale.it

Devo smetterla di farmi i fatti degli altri

