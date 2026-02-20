I family youtuber di Roma Così papà e figlia hanno creato un impero del web

Un papà e sua figlia di Roma hanno costruito un vero impero digitale partendo dai loro video familiari. La causa di questo successo è la loro semplicità e spontaneità, che hanno conquistato oltre 1,2 milioni di iscritti su YouTube e 1,8 milioni su TikTok. In più, hanno raggiunto mezzo milione di follower su Instagram e hanno organizzato un tour teatrale con date sold out in tutta Italia. La loro popolarità cresce giorno dopo giorno, attirando un pubblico sempre più vasto.

Milioni di visualizzazioni e un canale che garantisce un fatturato da oltre 350mila euro. L'incredibile storia di Stefano e Ilary, tra un successo travolgente e i dubbi etici sull'impiego dei minori online 1,2 milioni di follower su Youtube, 1,8 su Tik Tok, mezzo milione su Instagram e persino un tour con date sold out in diversi teatri d'Italia. Non sono numeri di un cantante o di un attore ma di un papà e di sua figlia. Che di lavoro fanno gli influencer, producendo centinaia di video da milioni di visualizzazioni