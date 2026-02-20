I due Csm? Ce li chiede persino l' Europa
L’Europa ha chiesto da anni la riforma dei due Csm, causando un acceso dibattito in Italia. La richiesta di separare le carriere e rafforzare l’indipendenza dei giudici si basa su raccomandazioni europee risalenti al 2000, firmate in sedi come Venezia e Bangalore. Nonostante le ripetute proposte, il percorso di riforma si è rivelato complicato e a tratti fallimentare. La discussione riparte ora in vista delle elezioni di marzo, quando gli italiani decideranno sul nuovo sistema giudiziario. La sfida resta aperta.
Ce lo chiede (persino) l'Europa, e da un bel po' di anni. La separazione delle carriere e la richiesta di una maggiore indipendenza dei giudici rispetto alla politica, oltre che rispetto ai magistrati inquirenti, fa parte da almeno il 2000 di una serie di raccomandazioni firmate Ue con nomi altisonanti (Bangalore, Venezia, Roma) che hanno lastricato - inutilmente - il complicato percorso della riforma della giustizia che l'Italia ha avviato nel 1989 con il passaggio al sistema accusatorio e parzialmente completato con il "giusto processo" del 1999, la prima e ultima bipartisan prima della riforma firmata centrodestra su cui saremo chiamati a decidere il 22 e 23 marzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: «Al Csm lottizzati autisti, buvette e persino le signore delle pulizie»
Leggi anche: Salvini: “Il Ponte ce lo chiede l’Europa”. Bonelli (Avs): “Sciocchezza”. Costa (M5s): “Lei è un ministro preso su Temu”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: C'è solo Mattarella a difendere la democrazia - Appunti; C’è sbandamento, ma nel dubbio, meglio il no; Il ministro Nordio: Sistema para-mafioso del Csm? Ho solo citato una frase del pm Di Matteo. Ne ho altre peggiori. E lui replica: Strumentalizzazioni, riforma rischiosa; Referendum giustizia, intervista a Chiara Favilli: I cittadini vadano a votare per difendere la Costituzione.
I due Csm? Ce li chiede (persino) l'EuropaL'appello del capo dello Stato Sergio Mattarella sul rispetto che si deve al Csm è stato sottoscritto da tutte le forze politiche Ce lo chiede (persino) l'Europa, e da un bel po' di anni. La ... ilgiornale.it
Separazione delle carriere, due Csm e sorteggio: cosa prevede la riforma della magistraturaDomenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà un referendum costituzionale, il cui esito stabilità l'entrata in vigore o meno della legge costituzionale, già ... piacenzasera.it
Ma come il capo dello Stato chiede rispetto per il Csm e un attimo dopo la presidente del Consiglio attacca la magistratura per la sentenza sulla Sea Watch Adesso è più chiaro di prima. La destra non sta facendo una riforma della giustizia: sta chiedendo uno - facebook.com facebook
#Mattarella difenfe il #Csm ma parla anche di "errori" e chiede "rispetto vicendevole" tra istituzioni. Ma l'opposizione lo tira per la giacca contro la premier #Meloni nella campagna referendaria per il no. x.com