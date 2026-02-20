I due Csm? Ce li chiede persino l' Europa

L’Europa ha chiesto da anni la riforma dei due Csm, causando un acceso dibattito in Italia. La richiesta di separare le carriere e rafforzare l’indipendenza dei giudici si basa su raccomandazioni europee risalenti al 2000, firmate in sedi come Venezia e Bangalore. Nonostante le ripetute proposte, il percorso di riforma si è rivelato complicato e a tratti fallimentare. La discussione riparte ora in vista delle elezioni di marzo, quando gli italiani decideranno sul nuovo sistema giudiziario. La sfida resta aperta.

Ce lo chiede (persino) l'Europa, e da un bel po' di anni. La separazione delle carriere e la richiesta di una maggiore indipendenza dei giudici rispetto alla politica, oltre che rispetto ai magistrati inquirenti, fa parte da almeno il 2000 di una serie di raccomandazioni firmate Ue con nomi altisonanti (Bangalore, Venezia, Roma) che hanno lastricato - inutilmente - il complicato percorso della riforma della giustizia che l'Italia ha avviato nel 1989 con il passaggio al sistema accusatorio e parzialmente completato con il "giusto processo" del 1999, la prima e ultima bipartisan prima della riforma firmata centrodestra su cui saremo chiamati a decidere il 22 e 23 marzo.

