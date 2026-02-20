i costumi di cime tempestose sono perfettamente anacronistici e noi li adoriamo forse proprio per questo

A firmare i costumi è Jacqueline Durran, due volte premio Oscar (per Anna Karenina e Piccole donne)e specialista in guardaroba che fanno epoca. Appena arrivato in sala, però, il film ha già scatenato una mini guerra civile fashion. Non per le scelte narrative, ma per gli abiti. Corsetti generosi, tessuti lucidissimi, mantelli rosso fuoco nella neve: troppo glamour, troppo teatrali, troppo poco brughiera. Per alcuni, un sacrilegio ai danni dell’Ottocento di Emily Brontë. Le accuse? Inaccuratezza storica. Silhouette «sbagliate», materiali sintetici, vibrazioni anni ’50 in mezzo allo Yorkshire. Ma chiedere a questo Cime tempestose di essere un compito in classe di storia del costume significa non aver colto il punto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Tra Margot Robbie e Jacob Elordi è vera chimica da Cime tempestose? Forse no…La coppia formata da Margot Robbie e Jacob Elordi sta facendo parlare per l’affiatamento mostrato in pubblico.

"Cathy è proprio una stronza", Margot Robbie sul suo personaggio in Cime tempestoseMargot Robbie ha detto che Cathy è proprio una stronza mentre parlava del suo personaggio in Cime tempestose, spiegando che la vera forza della storia di Emily Brontë sta nel fatto che i protagonisti sono tutt’altro che perfetti.

