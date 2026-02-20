I costi dello smart parking Potevano essere spesi in altro modo?

Gabriele Ferrante, consigliere del Quarto Quartiere, ha evidenziato come i soldi spesi per il progetto di smart parking abbiano superato il milione di euro. La sua domanda è diretta: quei fondi potevano essere destinati ad altri servizi per i residenti? Ferrante ha chiesto chiarimenti sulla reale utilità del sistema, che ha suscitato molte polemiche tra cittadini e amministratori. La discussione si focalizza ora sulla trasparenza delle decisioni di spesa pubblica.

I dubbi del consigliere del Quarto Quartiere Ferrante sulle spese sostenute da Comune e Atm per i parcheggi inlettigenti Smart Parking milionario: il test infinito. Il consigliere cinquestelle del Quarto Quartiere Gabriele Ferrante: “Ora dati oggettivi, ai messinesi serve o no?". La spesa ammonta a 1.264.216,21 oltre Iva. "È quanto il Comune di Messina, tramite la partecipataAtm Spa - scrive Ferrante - ha speso per lo Smart Parking, presentato come sistema “avveniristico” per rendere la sosta più efficiente. Peccato che, dal 2023, si parli ancora di “fase di test”. Dopo due anni e mezzo, se il test non finisce mai, nel frattempo, fra targhette metalliche saltate, numeri scoloriti e sensori montati accanto agli alberelli di ForestaME, una domanda diventa inevitabile: “siamo davanti a un investimento riuscito o questi soldi potevano essere spesi in altro modo?”Ferrante chiede a Comune e Atm, nero su bianco e con tempi certi:• quanti sensori e display sono realmente funzionanti e funzionali oggi (non sulla carta);• quanto è affidabile l’indicazione dei posti liberi;• quanto costa ogni anno la gestione e la manutenzione;• quali risultati misurabili ha prodotto (riduzione del traffico da ricerca parcheggio, rotazione stalli, efficacia del controllo);• quando finisce la “fase di test” e con quale cronoprogramma.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Smart parking, nuova illuminazione interna degli edifici e impianti fotovoltaici: Domodossola diventa smart

Leggi anche: Consumi, un altro stop. Nel 2025 spesi meno soldi: "Cresciuti i costi fissi"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.