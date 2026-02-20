I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone Dal lirismo al virtuosismo

Sabato 28 febbraio alle 18, la chiesa delle Crocelle al Chiatamone ospita il concerto dei Golfo mistico, causato dall’interesse crescente per la musica classica. Il gruppo propone un viaggio tra lirismo e virtuosismo, attirando appassionati da tutta la città. I musicisti eseguono brani di autori famosi, con strumenti acustici e un’interpretazione coinvolgente. L’evento si inserisce nella stagione musicale della zona, che continua a offrire appuntamenti di qualità nel cuore di Napoli. La serata si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Sabato 28 febbraio alle ore 18, nella bellissima Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, nuovo appuntamento della stagione. Protagonisti il giovane e virtuoso violoncellista Alessandro Mauriello e la pianista Angela Ignacchiti. In programma musiche di Verdi, Schubert, Mendelssohn. Vi aspettiamo!