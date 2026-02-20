I colleghi lo chiamano ma lui non risponde | Claudio Tori trovato morto in casa ipotesi monossido di carbonio

Claudio Tori, 51 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a San Michele di Moriano, frazione di Lucca. La causa sembra essere un'intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente dovuta a un guasto alla caldaia. I vicini avevano tentato di contattarlo senza successo prima che si allertasse la polizia. La scena del decesso è stata trovata senza segni di colluttazione, mentre gli investigatori stanno verificando le cause dell’incidente domestico.

Un uomo di 51 anni, Claudio Tori, è stato trovato morto nella sua casa a San Michele di Moriano, frazione di Lucca. A lanciare l'allarme un collega: sarebbe stato ucciso da un'altissima concentrazione di gas tossico. Accertamenti in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Lo chiamano per gli auguri di Natale, lui non risponde e scatta l’allarme: trovato morto in casa dopo giorniUn uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dopo diversi giorni di silenzio. Claudio Tori, ucciso dal monossido di carbonio. Un guasto del generatore a benzina, poi la tragedia in casaClaudio Tori è morto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio causata da un guasto del generatore a benzina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Niccolò Mazzanti eliminato da MasterChef: fatale il ?Pressure Test. ?Quando parlo di cucina mi brillano gli occhi; E lo chiamano Merito...; Dentro lo spogliatoio: così i tennisti chiamano Jannik Sinner quando non ci sono le telecamere; Lo Chef Monzù Pino Nuzzo e il suo sartù di riso. Operaio si ferisce al braccio mentre usa il flessibile: colleghi chiamano i soccorsiInfortunio sul lavoro a Montegaldella: uomo ferito durante lavori di ristrutturazione, soccorso dai Vigili del fuoco e trasportato in ospedale. nordest24.it Ritrovato lo studente scomparso a 19 anni da Roma, i colleghi: Lo abbiamo aspettato a braccia aperteÈ stato ritrovato il giovane di 19 anni scomparso lo scorso 2 ottobre a Roma. A ritrovarlo, nella zona della stazione Termini nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025, i carabinieri. Sta bene, ... fanpage.it Monosido di carbonio killer. A San Michele di Moriano muore Claudio Tori, 50 anni ---> https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/02/20/trovato-morto-a-50-anni-nella-sua-casa-di-san-michele-di-moriano/494350/ - facebook.com facebook