I cittadini vogliono il Parco archeologico di Pietralata | raccolte 12 mila firme

Perché i cittadini di Pietralata chiedono a gran voce il parco archeologico, hanno raccolto 12 mila firme. La causa è la presenza di rovine antiche nascoste tra le aree abbandonate del quartiere. Gli abitanti desiderano trasformare quei luoghi in un spazio pubblico, accessibile a tutti. La proposta ha già suscitato entusiasmo tra le associazioni locali e i residenti, che sognano un’oasi verde con scavi e pannelli informativi. La richiesta ora è ufficiale e la mobilitazione continua, sperando di ottenere un riscontro dalle autorità.

Dopo il ritrovamento di tombe e un sacello dedicato al culto di Ercole molti residenti vorrebbero una tutela per il parco delle Acacie dove era prevista la costruzione di nuovi appartamenti Il quartiere lo vuole a tutti i costi. Parliamo del "Parco archeologico di Pietralata", uno spazio che, ufficialmente, ancora non esiste ma che molti residenti vorrebbero divenisse realtà. Dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologici nel parco delle Acacie, infatti, è stata avviata una raccolta firme online per chiedere a Roma Capitale e alla Soprintendenza speciale di valorizzare l'area archeologica.