La Corte Suprema ha respinto i dazi imposti da Donald Trump, causando una sconfitta diretta per l’ex presidente. La decisione ha colpito le sue politiche commerciali, che lui stesso aveva difeso duramente. Trump ha commentato l’esito definendolo “una vergogna”, ma ha anche annunciato di avere già pronto un piano alternativo. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni economiche e battaglie legali ancora aperte. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Dopo la sentenza della Corte Suprema sulle tariffe imposte dalla Casa Bianca al resto del mondo, un Trump furibondo annuncia che andrà avanti. Potrà farlo perché la decisione non boccia i dazi in sè, ma il modo in cui sono stati imposti. Non sarà però altrettanto semplice: lo stato di diritto è stato dato per morto troppo presto La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump. Il presidente ha immediatamente bollato la decisione come “una vergogna”, aggiungendo però di avere un piano di riserva (e per il momento ha annunciato dazi del 10 per cento per tutto il mondo). Intanto, la sua politica economica subisce una decisa frenata con cui la Casa Bianca dovrà fare i conti.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I check and balance funzionano. Per Trump altri guai in arrivo

