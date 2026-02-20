I carabanieri salutano il luogotenente Fabrizio Salvador

I carabinieri di Pordenone hanno reso omaggio al luogotenente Fabrizio Salvador, che ha deciso di lasciare il servizio dopo oltre trent'anni di carriera. Salvador, noto per aver guidato il Nucleo Informativo, ha contribuito a numerose operazioni contro la criminalità organizzata. La cerimonia si è svolta presso la caserma, alla presenza di colleghi e cittadini. Durante il saluto, sono stati ricordati i momenti più significativi del suo operato e la dedizione dimostrata nel corso degli anni. La comunità lo ringrazia per il suo servizio.

Nato a Vittorio Veneto nel 1966, Salvador ha iniziato il suo percorso nell'Arma il 27 febbraio 1987. I primi anni lo hanno visto impegnato in incarichi operativi ai confini: da Prato alla Drava, in provincia di Bolzano al limite con l'Austria, a San Pelagio e Rabuiese nel triestino. All'inizio degli anni Novanta si è radicato nel Pordenonese, partendo dalla Stazione di Fontanafredda e approdando poi al Comando Provinciale, dove ha maturato esperienza investigativa nel Nucleo Operativo, nel Nucleo Comando e infine al vertice del Nucleo Informativo. La sua carriera è punteggiata da prestigiosi riconoscimenti.