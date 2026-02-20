I Campionati di Fisica all' Università di Parma

Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma ospiterà martedì 24 febbraio la gara di fisica di secondo livello, organizzata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica. La competizione coinvolge studenti provenienti da diverse regioni e mette alla prova le loro capacità di risolvere problemi complessi. Quest’anno si prevede la partecipazione di oltre 150 studenti, che si preparano con entusiasmo da settimane. La giornata si conclude con la premiazione dei migliori.

Il 24 febbraio l’Ateneo ospita la selezione interprovinciale delle gare. Previsti anche laboratori aperti nel Plesso di Fisica Si tratta di una competizione scolastica nazionale giunta alla sua 40° edizione, rivolta a studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori con gare individuali e gare a squadre. Le gare individuali prevedono una selezione di Istituto (primo livello) e a seguire una selezione locale per area geografica (secondo livello). I vincitori della selezione locale parteciperanno alla gara nazionale a Senigallia dal 15 al 18 aprile. La gara di secondo livello che si svolgerà a Parma il 24 febbraio raccoglierà circa 80 studentesse e studenti selezionati a livello di Istituto nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Mantova.🔗 Leggi su Parmatoday.it

