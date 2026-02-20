I Campionati di Fisica all' Università di Parma
Il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma ospiterà martedì 24 febbraio la gara di fisica di secondo livello, organizzata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica. La competizione coinvolge studenti provenienti da diverse regioni e mette alla prova le loro capacità di risolvere problemi complessi. Quest’anno si prevede la partecipazione di oltre 150 studenti, che si preparano con entusiasmo da settimane. La giornata si conclude con la premiazione dei migliori.
Il 24 febbraio l’Ateneo ospita la selezione interprovinciale delle gare. Previsti anche laboratori aperti nel Plesso di Fisica Si tratta di una competizione scolastica nazionale giunta alla sua 40° edizione, rivolta a studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori con gare individuali e gare a squadre. Le gare individuali prevedono una selezione di Istituto (primo livello) e a seguire una selezione locale per area geografica (secondo livello). I vincitori della selezione locale parteciperanno alla gara nazionale a Senigallia dal 15 al 18 aprile. La gara di secondo livello che si svolgerà a Parma il 24 febbraio raccoglierà circa 80 studentesse e studenti selezionati a livello di Istituto nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Mantova.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Campionati di fisica. Gli studenti del Varchi sugli scudi
Leggi anche: Università, chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaioVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alla Statale parte Joy of Moving, studio su sport e benessere degli adolescenti; Riflessioni e interrogativi sui Nuovi Giochi della Gioventù: tra inclusione necessaria e diritto all'eccellenza. Lettera; Forza fisica e dominio aereo: chi è Kacper Potulski, il talento nel mirino di Inter e Milan; La canadese Leylah Fernandez sconvolge Liudmila Samsonova ai Campionati di tennis di Dubai.
Campionati Indoor Pattinaggio Corsa. Edizione record a Pescara nei prossimi due weekendI Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa tornano a Pescara per la settima volta negli ultimi 8 anni. Un appuntamento che consacra la città adriatica come capitale del pattinaggio su rotelle. repubblica.it
In bocca al lupo a tutti i nostri studenti impegnati nelle fasi regionali dei campionati di matematica, fisica e informatica. E un augurio di buona riuscita a tutti quelli che partecipano alla selezione scolastica dei campionati di italiano e scienze - facebook.com facebook