I bersaglieri scortano Claudio Sterpin nel suo ultimo viaggio

Claudio Sterpin, noto campione triestino, è morto lasciando un vuoto nella sua città. La sua scomparsa ha attirato molti amici e tifosi al cimitero di Sant’Anna, dove sono stati organizzati i funerali. Sterpin aveva avuto un ruolo importante nello sport locale e negli ultimi anni aveva condiviso momenti difficili con Liliana Resinovich. I bersaglieri hanno accompagnato il suo feretro, rendendo omaggio alla sua figura. La gente ha riempito le strade per salutare l’atleta che ha segnato una generazione.

Le immagini sono quelle realizzate poco prima dell'inizio della messa, dopo che la bara dell'indimenticato campione triestino è stata esposta nella camera mortuaria. Grande folla per i funerali Folla al cimitero di Sant'Anna per i funerali di Claudio Sterpin, il grande campione sportivo triestino che negli ultimi anni della sua vita aveva legato il suo nome a Liliana Resinovich. Moltissime le persone che questa mattina hanno voluto salutare, per l'ultima volta, l'86enne spentosi all'ospedale di Cattinara nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Nel video il momento dell'arrivo della bara nella cappella del cimitero dove è stata officiata la santa messa.