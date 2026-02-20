I bersaglieri scortano Claudio Sterpin nel suo ultimo viaggio

Claudio Sterpin è morto, e la sua scomparsa ha attirato molti cittadini al cimitero di Sant'Anna. Il famoso atleta triestino, noto anche per il legame con Liliana Resinovich, è stato accompagnato da un corteo di bersaglieri. La folla si è radunata per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno nello sport locale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e commozione. La sua salma è stata poi sepolta in silenzio.

Le immagini sono quelle realizzate poco prima dell'inizio della messa, dopo che la bara dell'indimenticato campione triestino è stata esposta nella camera mortuaria. Grande folla per i funerali Folla al cimitero di Sant'Anna per i funerali di Claudio Sterpin, il grande campione sportivo triestino che negli ultimi anni della sua vita aveva legato il suo nome a Liliana Resinovich. Moltissime le persone che questa mattina hanno voluto salutare, per l'ultima volta, l'86enne spentosi all'ospedale di Cattinara nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Nel video il momento dell'arrivo della bara nella cappella del cimitero dove è stata officiata la santa messa.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Funerale di Claudio Sterpin, Sebastiano Visintin assente all'ultimo saluto al suo "rivale" in amoreClaudio Sterpin è morto, e Sebastiano Visintin non ha presenziato al suo funerale, anche se aveva promesso di esserci.

