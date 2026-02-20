I 18 milioni Inail ci sono la Regione li snobba

Il sindaco Stefano Zuccarini ha denunciato che i 18 milioni di euro destinati dall’Inail non vengono ancora utilizzati dalla Regione, nonostante siano disponibili da tempo. La causa principale, secondo il primo cittadino, è la mancanza di interventi concreti da parte delle autorità regionali sulla questione della Casa di comunità. Zuccarini ha deciso di chiedere chiarimenti ufficiali, facendo pressing sulla presidente Stefania Proietti. La polemica si accende ancora, mentre le opposizioni chiedono risposte rapide. Intanto, i cittadini aspettano segnali concreti.

Non si spegne la polemica sulla Casa di comunità, con il sindaco Stefano Zuccarini che torna alla carica e sollecita una richiesta di ulteriori spiegazioni alla presidente della Regione, Stefania Proietti. Intanto la capogruppo del Pd in consiglio comunale Rita Barbetti contrattacca: "Quattro interrogazioni presentate, ma ancora niente". La polemica secondo Zuccarini nasce proprio da un'interrogazione dell'opposizione. Il sindaco ritiene che dal 2022 sono disponibili i fondi Inail destinati proprio alla realizzazione della Casa di comunità, ma la Regione la vorrebbe realizzare con fondi propri.