Honda insoddisfatta | affidabilità e prestazioni in F1 deludono

Honda ha riscontrato problemi di affidabilità e prestazioni durante i test del nuovo motore destinato alla Formula 1 del 2026. Durante le sessioni, alcuni componenti fondamentali hanno mostrato segni di usura precoce, rallentando le prove e sollevando dubbi sulla sua efficienza futura. La casa giapponese si dice insoddisfatta dei risultati e si impegna a migliorare il progetto prima della stagione. I test continueranno nelle prossime settimane per risolvere le criticità emerse.

La valutazione dei test sul nuovo propulsore Honda progettato per il 2026 evidenzia una situazione di prestazioni limitate e affidabilità discutibile, confermata anche dalla casa giapponese. In questa stagione, Aston Martin rappresenta l'unico cliente ufficiale, ma i giorni di lavoro in Bahrain hanno mostrato complicazioni significative che hanno portato a un carico di lavoro estremamente ridotto rispetto agli altri costruttori. Durante la sessione di sei giorni, l'AMR36 ha completato solo 334 giri, un valore tra i più bassi registrati. Le difficoltà sono state attribuite a una serie di problemi tecnici non sempre chiariti e a un'anomalia nei dati nelle sessioni precedenti.