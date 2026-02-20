Hockey USA | oro al supplementare e un inatteso coro di Imagine

Gli Stati Uniti hanno conquistato l’oro nell’hockey femminile ai Giochi di Milano Cortina, dopo una partita intensa contro il Canada. La vittoria è arrivata nel supplementare, con un gol deciso all’ultimo momento, sorprendendo molti. Durante la premiazione, le due squadre hanno condiviso un momento di solidarietà, intonando insieme “Imagine”, un gesto inaspettato che ha emozionato il pubblico. La sfida tra rivali si è trasformata in un messaggio di pace, lasciando un segno indelebile in questa edizione. La tensione tra le squadre si è stemperata con questa scena inaspettata.

Milano Cortina: L’oro Usa nell’hockey femminile e un inatteso coro di pace tra rivali. La finale dell’hockey femminile ai Giochi Invernali di Milano Cortina ha gli Stati Uniti superare il Canada in una partita combattuta, decisa da un gol in overtime. Ma l’evento ha lasciato spazio anche a un’inattesa dimostrazione di spirito olimpico, con un coro spontaneo di “Imagine” tra tifosi di nazionalità opposte e la presenza di Federica Brignone tra gli spettatori. Una Finale al cardiopalma. La sfida per l’oro tra Stati Uniti e Canada è stata un vero e proprio spettacolo di sportività e determinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Hockey femminile, Stati Uniti d’oro: Canada rimontato e sconfitto 2-1 al tempo supplementareGli Stati Uniti hanno conquistato l’oro nell’hockey femminile battendo il Canada 2-1 in overtime. Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oroA Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Usa oro nell’hockey femminile: Canada avanti fino a 2 minuti dalla fine e poi battuto al golden gol; Hockey su ghiaccio: USA batte Canada 2-1 all'overtime e conquista l'oro Olimpico femminile! · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Milano Cortina: gli Usa vincono l'oro nell'hockey donne, Canada ko in finale. Hockey ghiaccio femminile, gli USA pareggiano in extremis e battono il Canada all’overtime in finaleAll'overtime dopo una finale emozionante. Gli USA si aggiudicano il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Superato ... oasport.it Hockey su ghiaccio femminile: gli USA battono il Canada 2-1 all'overtime e conquistano l'oro Olimpico · Milano Cortina 2026Gli Stati Uniti terminano il torneo Olimpico da imbattuti, vincendo 2-1 contro il Canada ai tempi supplementari e aggiudicandosi la medaglia d'oro nel hockey su ghiaccio femminile di Milano Cortina 20 ... olympics.com La risolve Quinn HUGES all'Overtime. Come la Repubblica Ceca con il Canada, anche la Svezia gioca la sua miglior partita nei quarti, ma viene beffata al supplementare. Le semifinali di un torneo di #hockey clamoroso, saranno Canada vs Finlandia e USA v x.com La pubalgia tormenta ancora Matias. Per la Joya invece nessun controllo supplementare facebook