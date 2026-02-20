Gianni Clerici, noto scrittore e giornalista, è morto nel 2022 e ora un nuovo docufilm celebra la sua passione per il tennis. La produzione rivela come Clerici abbia dedicato la vita a raccontare la bellezza di questo sport, spesso attraverso parole che hanno fatto sognare generazioni di appassionati. Il film include interviste e immagini d’archivio, offrendo uno sguardo intimo sulla sua carriera e i suoi rapporti con campioni come Borg e McEnroe. La proiezione si terrà domani a Milano.

Milano, 20 febbraio 2026 – È stato probabilmente il più grande cantore italiano del tennis. E per Gianni Clerici, celebre scrittore e giornalista nato a Como e morto a Bellagio nel 2022, gli omaggi postumi sono sempre costanti. Come lo è 'Ho scelto il tennis. Gianni Clerici il cantore della bellezza il docufilm a lui dedicato e presentato questa mattina presso Casa Lombardia a Milano. Presentato a Milano, il docufilm su Gianni Clerici Gianni Clerici che insieme Nicola Pietrangeli, è uno dei due italiani inseriti nella prestigiosa 'International Tennis Hall of Fame' è stato celebrato come uomo e sportivo dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, l'assessore ai Trasporti, Mobilità e Lavori pubblici della Regione Veneto Diego Ruzza e dalla consigliera della Regione Marche Mirella Battistoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ”Ho scelto il tennis”: presentato il docufilm su Gianni Clerici, cantore della bellezza

Leggi anche: “Quello che non ho visto arrivare”, al circolo del tennis presentato il libro di Giorgio Perinetti

Leggi anche: Nyumba, presentato il docufilm che racconta una Calabria accogliente: il plauso di Mantegna

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.