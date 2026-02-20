Hilary Knight si inginocchia alle Olimpiadi | la proposta che ha fatto piangere tutti il web è commosso

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno regalato un momento speciale, che va oltre le medaglie e le competizioni sportive. Nel villaggio olimpico, la stella dell'hockey su ghiaccio Hilary Knight, 36 anni, si è inginocchiata davanti a Brittany Bowe, 38 anni, per chiederle di sposarla. Il video della proposta, pubblicato sui loro profili social, mostra Knight in tenuta sportiva con la divisa del Team Usa, mentre tira fuori un elegante anello in argento con una pietra blu. Bowe, visibilmente commossa, accetta tra sorrisi e lacrime, chiudendo il momento con un abbraccio e gli applausi dei presenti.