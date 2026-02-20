Henry | 1,1 miliardi per ricostruire Sicilia Sardegna e Calabria

Il governo ha deciso di destinare 1,1 miliardi di euro per ricostruire Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dal maltempo. La somma arriva dopo le ingenti alluvioni che hanno devastato diverse zone, causando danni a case, strade e aziende agricole. La misura mira a sostenere le popolazioni locali e accelerare i lavori di ripristino. Tuttavia, le risorse hanno generato anche polemiche tra chi chiede interventi più rapidi e chi denuncia ritardi nelle risposte ufficiali. La situazione resta critica in molte aree colpite.

Maltempo in Italia: Stanziati 1,1 miliardi di euro per le regioni colpite, tra emergenza e polemiche. Il governo ha approvato un decreto legge che destina 1,1 miliardi di euro per la ricostruzione di infrastrutture e il sostegno alle attività economiche danneggiate dal ciclone Henry in Sicilia, Sardegna e Calabria. La decisione, annunciata dalla Presidente del Consiglio, segue un precedente stanziamento di 100 milioni di euro per l'emergenza e arriva in risposta alle critiche sull'adeguatezza delle risorse iniziali. Un intervento in due fasi: dall'emergenza alla ricostruzione. L'azione del governo si articola in due fasi ben distinte.🔗 Leggi su Ameve.eu Ciclone Harry: 1,2 miliardi per ricostruire Calabria, Sardegna e Sicilia, priorità a Niscemi colpita da frana.Il governo italiano ha approvato un decreto da oltre 1,2 miliardi di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni ingenti a Calabria, Sardegna e Sicilia. Ciclone Harry su Sicilia, Sardegna e Calabria: danni per 2 miliardi di euroDopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro. Ciclone Henry: danni enormi in Sicilia, Calabria e Sardegna - Re Start 29/01/2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ars cancella i debiti del Fondo liquidità, Mpa-Grande Sicilia: Priorità ad aree interne, agricoltura e danni del ciclone Henry; Chi sono i miliardari più ricchi nel mondo dello sport. Maltempo, Meloni: «1,1 miliardi per i danni, polemica surreale»ROMA «Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 mi ... corrieredellacalabria.it Meloni: Stanziati 1,1 miliardi per i danni del ciclone, basta polemicheROMA – Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 ... livesicilia.it Ars cancella i debiti del Fondo liquidità: liberati 1,8 miliardi per la Sicilia L'Assemblea regionale ha adottato la delibera ai sensi della Legge di Bilancio 2025 n. 199 che permette la cancellazione dei debiti della Regione nei confronti dello Stato derivanti dal Fo