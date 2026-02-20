Henry | 1,1 miliardi per ricostruire Sicilia Sardegna e Calabria

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha deciso di destinare 1,1 miliardi di euro per ricostruire Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dal maltempo. La somma arriva dopo le ingenti alluvioni che hanno devastato diverse zone, causando danni a case, strade e aziende agricole. La misura mira a sostenere le popolazioni locali e accelerare i lavori di ripristino. Tuttavia, le risorse hanno generato anche polemiche tra chi chiede interventi più rapidi e chi denuncia ritardi nelle risposte ufficiali. La situazione resta critica in molte aree colpite.

Maltempo in Italia: Stanziati 1,1 miliardi di euro per le regioni colpite, tra emergenza e polemiche. Il governo ha approvato un decreto legge che destina 1,1 miliardi di euro per la ricostruzione di infrastrutture e il sostegno alle attività economiche danneggiate dal ciclone Henry in Sicilia, Sardegna e Calabria. La decisione, annunciata dalla Presidente del Consiglio, segue un precedente stanziamento di 100 milioni di euro per l’emergenza e arriva in risposta alle critiche sull’adeguatezza delle risorse iniziali. Un intervento in due fasi: dall’emergenza alla ricostruzione. L’azione del governo si articola in due fasi ben distinte.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Ciclone Harry: 1,2 miliardi per ricostruire Calabria, Sardegna e Sicilia, priorità a Niscemi colpita da frana.Il governo italiano ha approvato un decreto da oltre 1,2 miliardi di euro per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry, che ha causato danni ingenti a Calabria, Sardegna e Sicilia.

Ciclone Harry su Sicilia, Sardegna e Calabria: danni per 2 miliardi di euroDopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro.

Ciclone Henry: danni enormi in Sicilia, Calabria e Sardegna - Re Start 29/01/2026

Video Ciclone Henry: danni enormi in Sicilia, Calabria e Sardegna - Re Start 29/01/2026
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ars cancella i debiti del Fondo liquidità, Mpa-Grande Sicilia: Priorità ad aree interne, agricoltura e danni del ciclone Henry; Chi sono i miliardari più ricchi nel mondo dello sport.

henry 1 1 miliardiMaltempo, Meloni: «1,1 miliardi per i danni, polemica surreale»ROMA «Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 mi ... corrieredellacalabria.it

Meloni: Stanziati 1,1 miliardi per i danni del ciclone, basta polemicheROMA – Ieri abbiamo approvato un altro decreto legge che interviene su tutti i da danni causati dal ciclone Henry. Quindi 3 regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria. Abbiamo stanziato complessivamente 1 ... livesicilia.it