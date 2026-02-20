Henderson chiede calma mentre la pressione aumenta su Glasner dopo il sorteggio della Conference League

Dean Henderson, portiere del Crystal Palace, ha chiesto calma dopo che i tifosi hanno criticato l’allenatore Glasner. La tensione è salita dopo il pareggio per 1-1 contro lo Zrinjski Mostar nell’andata dei playoff di Europa Conference League, un risultato che mette in discussione la qualificazione. Alcuni supporter hanno rivolto insulti a Glasner, scatenando reazioni tra i giocatori e lo staff. Henderson ha invitato la squadra e i tifosi a mantenere la compostezza, in vista della sfida di ritorno. La gara di ritorno si giocherà tra due settimane.

2026-02-20 00:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Crystal Palace non è riuscito a battere gli avversari bosniaci nell’andata dei playoff Il capitano del Crystal Palace Dean Henderson ha chiesto unità dopo che una sezione di tifosi si è rivoltata contro l’allenatore Oliver Glasner dopo il pareggio per 1-1 del club contro lo Zrinjski Mostar nell’andata degli spareggi di Europa Conference League. Gli Eagles hanno vinto solo una delle ultime 15 partite in tutte le competizioni, una serie difficile che ha messo in ombra il secondo anniversario della nomina di Glasner. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Henderson chiede calma mentre la pressione aumenta su Glasner dopo il sorteggio della Conference League Formazioni confermate per lo scontro della Conference League mentre Glasner nomina una formazione forteLe formazioni ufficiali per la prossima sfida di Conference League sono state confermate, con Glasner che punta su una squadra forte e competitiva. Crystal Palace – KuPS 2-2: la squadra di Glasner è costretta ad accontentarsi degli spareggi della Conference LeagueIl Crystal Palace di Glasner conclude la fase a gironi della Conference League con un pareggio 2-2 contro il KuPS, in una partita segnata dall’espulsione di un giocatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Viola vince in trasferta l’andata dei playoff di Conference League grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli, consolidando un vantaggio rassicurante in vista del ritorno al Franchi facebook Conference League, Jagiellonia-Fiorentina LIVE: turnover per Vanoli #SkySport #UECL #SkyUECL #Fiorentina #JagielloniaFiorentina x.com