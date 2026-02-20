helmut newton la sua arte in mostra al filatoio di caraglio

Helmut Newton, noto fotografo di moda, ha influenzato il mondo della fotografia grazie alle sue immagini audaci e provocatorie. La sua arte viene ora presentata al Filatoio di Caraglio, dove si può ammirare una vasta selezione di scatti iconici. La mostra, aperta fino al 1° marzo 2026, offre un’ampia panoramica sulla sua carriera, con oltre 200 fotografie esposte. La presenza di questa esposizione arricchisce il programma culturale della città e attira visitatori da tutta Italia.

È l’originale cornice del Filatoio di Caraglio (CN), a ospitare (sino a 1° marzo 2026) una grande retrospettiva dedicata a Helmut Newton (1920-2004), fra i fotografi di moda più famosi e influenti del XX secolo. Intitolata Intrecci, l’esposizione raccoglie oltre 100 dei suoi celebri scatti, connubio perfetto fra eleganza, seduzione. e un tocco d’ironia. Tedesco di origine ebree naturalizzato australiano, di Helmut Newton (1920-2004) si è visto, detto e scritto di tutto. Fotografo «imperfetto», di se amava dire che «bisogna essere all’altezza della propria cattiva reputazione» e lui, nel bene e nel male, all’altezza della propria fama lo è sempre stato.🔗 Leggi su Laverita.info

