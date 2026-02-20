Hanno speso la propria vita per la comunità | ecco il premio

Il consiglio comunale di Noventa Padovana ha premiato tre cittadini che hanno dedicato anni alla comunità. Durante la seduta di giovedì 19 febbraio, sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha organizzato eventi locali e aiutato i più bisognosi. Uno di loro, un volontario attivo da oltre vent’anni, ha ricevuto un attestato speciale. Questi premi arrivano in un momento in cui il paese cerca di valorizzare chi si impegna quotidianamente. La cerimonia ha rafforzato il senso di appartenenza tra i presenti.

In apertura della seduta del consiglio comunale di giovedì 19 febbraio a Noventa Padovana, sono stati consegnati riconoscimenti a Luisa Gallo, Maria Ragusa e Ottaviano Destro In apertura della seduta del consiglio comunale di giovedì 19 febbraio, sono stati consegnati riconoscimenti a tre persone che più di altre hanno contribuito al bene della comunità di Noventa Padovana. Luisa Gallo, già responsabile dei settori cultura, sport e istruzione del Comune, ha ricevuto dalle mani del sindaco Marcello Bano una targa di ringraziamento “con profonda considerazione per lo straordinario servizio reso in 42 anni di lavoro instancabile, per l’attenzione e la cura mai mancate, per l’amore donato, per esserci sempre stata”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Diouf Inter, svelata la cifra reale dell’operazione: ecco quanto hanno speso i nerazzurri Leggi anche: Se il Napoli ha speso male al mercato, che dovrebbero dire a Liverpool? (Hanno speso 520 milioni di euro) 3 COSE CHE NON DEVI FARE SU FC 26 #fc26 #easportsfc #proplayer #ultimateteam Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La memoria di Niscemi in bilico sull’orlo della frana; Insulti online a Liliana Segre, dagli hater lettere di scuse e risarcimenti; Odiatori contro Segre: scuse e risarcimenti; Incapace di scendere a compromessi, mia figlia è penalizzata sul lavoro. Ci ha lasciati Mario Palumbo. Noi tutti, redattrici e redattori, con il nostro direttore Romano Luperini, condividiamo il dolore della famiglia ed esprimiamo la nostra vicinanza per la perdita di un uomo, un amico, un intellettuale che ha speso la propria esistenza p - facebook.com facebook