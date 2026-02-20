Hamas | accordo?Cessi aggressione Israele
Hamas chiede una cessazione totale dell’attacco israeliano prima di negoziare un accordo sulla Striscia di Gaza. La richiesta arriva dopo la prima riunione tenuta ieri a Washington del
8.40 Qualsiasi accordo sulla Striscia di Gaza deve iniziare con una "completa cessazione dell'aggressione israeliana" Così il movimento islamista palestinese Hamas dopo la prima riunione, ieri a Washington, del "Board of Peace" del presidente Usa Donald Trump. "Qualsiasi processo politico o accordo in discussione riguardante la Striscia di Gaza e il futuro del nostro popolo palestinese deve iniziare con la cessasazione totale dell'aggressione, la revoca del blocco e la garanzia dei legittimi diritti nostro popolo",dichiara.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
