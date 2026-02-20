Halfpipe | Alex Ferreira regala il decimo oro agli Stati Uniti argento per Sildaru

Alex Ferreira ha conquistato il decimo oro per gli Stati Uniti nello snowboard halfpipe, mentre la talentuosa Sildaru si è aggiudicata l’argento. La gara si è svolta sullo Snow Park di Livigno, dove atleti di tutto il mondo si sfidano per la qualificazione olimpica. Ferreira ha eseguito un trick spettacolare che ha impressionato la giuria, rafforzando la propria posizione nella classifica generale. L’evento continua a raccogliere grande interesse tra gli appassionati.

Arriva un altro responso importante allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che sta ospitando le prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella specialità halfpipe maschile lo statunitense Alex Ferreira ha infatti conquistato la medaglia d'oro, regalando così il decimo metallo più pregiato al proprio Paese. Una buona prestazione per il nordamericano che, dopo una prima uscita non al top in cui è dovuto fermare a quota 49.50, ha decisamente alzato l'asticella negli altri due segmenti, prima stampando una sessione da 90.50 e poi arrivando fino allo score più alto del lotto, 93.