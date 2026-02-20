Gusto e tradizione nel cuore di Firenze con menu completo anche per celiaci

A Firenze, un ristorante ha aperto le sue porte dopo aver ricevuto numerose richieste da clienti celiaci. La decisione nasce dalla crescente domanda di piatti tradizionali toscani senza glutine, mantenendo sapori autentici e ingredienti locali di alta qualità. Il menu propone specialità come la ribollita e la bistecca alla fiorentina, tutte preparate con attenzione per evitare contaminazioni. La scelta risponde alle esigenze di una clientela sempre più attenta alle intolleranze alimentari, offrendo un’esperienza gastronomica che rispetta le radici della cucina toscana.

Un luogo sospeso nel tempo, dove la cucina toscana si sposa con la qualità e l'attenzione alle esigenze dei clienti. La cucina toscana è uno degli esempi più forti di legame con la tradizione. Un territorio che affonda le sue radici storiche in epoche lontane e che ha saputo preservare la bontà e la qualità dei prodotti offerti dalla sua terra.I piatti e i dolci tipici della sua cucina, infatti, continuano a custodire i segreti delle ricette originali, portando in tavola, ancora oggi, il gusto di una volta.Firenze è culla della tradizione della regione, storica e culinaria allo stesso tempo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

