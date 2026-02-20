GUIDA TV 20 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Oggi, la guida TV di BubinoBlog segnala diversi appuntamenti serali su reti nazionali e satellitari, tra cui giochi, film e talk show. La sera si apre con una sfida tra concorrenti a “L’Eredità: Sfida tra Giganti” su Rai1, mentre su Rai2 va in onda una notte dedicata allo short track olimpico. In evidenza anche film su Italia 1 e La7, oltre a programmi di cucina e satira, offrendo agli spettatori molte opportunità di intrattenimento. La scelta spetta al pubblico, che può decidere cosa seguire.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:15 L'Eredità: Sfida tra Giganti new Tv7 Game Show Rubrica Rai2 21:00 22:40 Short Track Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:25 23:10 Cattiverie a Domicilio 1ªTv Radix Film Rubrica Rete 4 21:35 00:55 Quarto Grado Made in Italy R Inchieste Serie Tv Canale 5 21:55 00:35 Io Sono Farah 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:25 00:00 Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar Pacific Rim: La Rivolta Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 22:45 Cucine da Incubo 1ªTv Cucine da Incubo R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:10 I Migliori Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Bis Satira Talk Show