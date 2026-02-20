Guida al Fantacalcio | i consigli per la 26ª giornata di Serie A

Il calcio italiano riparte con l’anticipo tra Sassuolo e Verona, una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. I giocatori sono pronti a scendere in campo, cercando punti preziosi per migliorare le proprie posizioni. I tifosi si preparano a seguire con attenzione ogni movimento, sperando in gol e sorprese. La 26ª giornata di Serie A si apre così, portando entusiasmo e attese tra gli appassionati di fantacalcio.

La Serie A entra nel vivo con un turno che promette scintille, inaugurato dall'anticipo del venerdì tra Sassuolo e Verona. Per i fantallenatori, la gestione dei ballottaggi e degli indisponibili dell'ultimo minuto diventa cruciale: il tempo per schierare la formazione scade alle 20:45 di venerdì 20 febbraio. Dalle scommesse a centrocampo ai big in cerca di riscatto, ecco l'analisi dettagliata per ogni match per massimizzare i vostri bonus. Sassuolo-Verona (Venerdì, 20:45). Consigliati: Koné è l'uomo copertina per i neroverdi grazie ai suoi inserimenti; in difesa Coulibaly è una scommessa interessante da +1.