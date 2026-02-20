Guerre simulate in piazza
Nel marzo del 1605, la morte di Clemente VIII provocò una crisi politica e religiosa. La scomparsa del papa portò a una fase di incertezza, che coinvolse anche le città di provincia e lo Stato della Chiesa. Le autorità si prepararono a un possibile trasferimento di potere, mentre i fedeli attendevano notizie ufficiali. Durante quel periodo, alcuni cittadini organizzarono manifestazioni pubbliche, simulando guerre tra fazioni per esprimere il loro malcontento. La situazione si fece tesa, con le strade che si riempirono di tensione e scontri improvvisi.
Nel marzo del 1605 la morte di Clemente VIII aprì una nuova vacanza della Sede Apostolica. Per lo Stato della Chiesa, e per le sue città di provincia, non era solo un fatto religioso: era un momento politico delicatissimo, sospeso tra incertezza e attesa. Forlì, città di antica tradizione comunale ma ormai inserita stabilmente nell’orbita pontificia, reagì come spesso accadeva nei tempi di interregno: organizzando la propria sicurezza e, insieme, mettendo in scena la propria identità civica. Ogni sera un quartiere diverso assumeva la guardia della piazza e del Palazzo pubblico e ben presto entrarono in gara tra loro.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Raid Usa in Venezuela, presidio in piazza di sinistra e ambientalisti: "Stop a guerre e riarmo"
Leggi anche: Quasi in 200 in piazza per manifestare contro le guerre e l'operazione di Trump in Venezuela
SALUTE IN PIAZZA: PARTECIPA AL TOUR DELLA SALUTE!
Argomenti discussi: Guerre simulate in piazza; L’Europa può combattere una guerra? Il Wsj: i test militari dicono no, Russia già mobilitata.
Guerre simulate in piazzaVi racconto la storia del Foro di Livio. Insegno, ma sono anche giornalista. Sono dottore in Giurisprudenza ma anche in Scienze religiose. Osservatore curioso, sono appassionato di storia locale ... forlitoday.it
Canzoni di pace contro le guerre in piazza Garibaldi a CagliariCanzoni dei due Beatles che non ci sono più, George Harrison e John Lennon, in piazza Garibaldi a Cagliari come inno alla pace in un periodo di guerre e preoccupazioni. Tutti sulla scalinata della ... ansa.it
Giovedì 5 febbraio si è tenuta al Circolo Golf e Tennis Rapallo la serata con relatore Amedeo Solimano “Top secret segreti veri notizie false in un mondo inquieto”. Sul web le fake news riguardo le varie guerre in atto stanno aumentando costantemente. In alcu - facebook.com facebook