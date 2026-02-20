Guerre simulate in piazza

Nel marzo del 1605, la morte di Clemente VIII provocò una crisi politica e religiosa. La scomparsa del papa portò a una fase di incertezza, che coinvolse anche le città di provincia e lo Stato della Chiesa. Le autorità si prepararono a un possibile trasferimento di potere, mentre i fedeli attendevano notizie ufficiali. Durante quel periodo, alcuni cittadini organizzarono manifestazioni pubbliche, simulando guerre tra fazioni per esprimere il loro malcontento. La situazione si fece tesa, con le strade che si riempirono di tensione e scontri improvvisi.

Nel marzo del 1605 la morte di Clemente VIII aprì una nuova vacanza della Sede Apostolica. Per lo Stato della Chiesa, e per le sue città di provincia, non era solo un fatto religioso: era un momento politico delicatissimo, sospeso tra incertezza e attesa. Forlì, città di antica tradizione comunale ma ormai inserita stabilmente nell’orbita pontificia, reagì come spesso accadeva nei tempi di interregno: organizzando la propria sicurezza e, insieme, mettendo in scena la propria identità civica. Ogni sera un quartiere diverso assumeva la guardia della piazza e del Palazzo pubblico e ben presto entrarono in gara tra loro.🔗 Leggi su Forlitoday.it

