Guasto al tram in centro a Milano | traffico in tilt

Un guasto ha bloccato un tram nel cuore di Milano, causando disagi lungo le strade centrali. Il primo tram si è fermato, e gli altri dietro di lui sono rimasti bloccati, creando lunghe file di mezzi fermi. La circolazione dei mezzi pubblici si è impazzita, con il traffico che si è accumulato per circa trenta minuti. Le auto hanno rallentato notevolmente, impedendo il normale deflusso del traffico in quella zona. La situazione è tornata alla normalità solo dopo l’intervento dei tecnici.

È successo nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio in via Mercato, sul posto il pronto intervento di Atm che ha risolto il guasto I tram incolonnati uno dietro l’altro: il primo fermo, tutti gli altri bloccati. E traffico in tilt per circa mezz’ora. È quanto successo in via Mercato, a Milano (zona Brera), nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio. Tutto è accaduto intorno alle 15.45, come appreso da MilanoToday. Il guasto ha riguardato un “Sirietto”, che ha avuto un problema al motore. I passeggeri sono stati fatti scendere sia dal mezzo in avaria sia da quelli rimasti in coda. Sul posto è intervenuto il pronto intervento di Atm: i tecnici hanno riparato il tram, che ha poi ripreso la marcia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

