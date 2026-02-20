Grossglockner | 5 mesi di carcere per negligenza nella morte

Un uomo è stato condannato a cinque mesi di carcere per negligenza che ha causato la morte della sua compagna durante un'escursione sul Grossglockner. La giovane è morta a causa dell’esposizione al freddo e della mancanza di assistenza in alta quota. La tragedia si è verificata quando i due si sono trovati in difficoltà senza adeguate attrezzature. La sentenza si basa sulla responsabilità per aver trascurato i rischi legati alle condizioni estreme della montagna.

Austria, condanna per negligenza nella morte di una giovane sul Grossglockner. Un uomo è stato condannato in Austria per negligenza colposa nella morte della sua compagna, avvenuta in circostanze legate all'esposizione al freddo durante un'escursione sul Grossglockner, la montagna più alta del paese. La sentenza, emessa ieri sera, prevede una pena di cinque mesi di reclusione e una multa che supera i novemila euro. Il tribunale ha accertato che l'imputato non ha adempiuto ai suoi obblighi di assistenza, un'omissione che ha contribuito in modo determinante al tragico esito.