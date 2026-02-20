Grossglockner 46 metri dalla vetta | alpinista condannato

Sul Grossglockner, un alpinista è stato condannato dopo aver causato la morte della fidanzata, precipitatasi a 46 metri dalla vetta. La tragedia si è verificata durante un’escursione in alta quota, quando la donna ha perso l’equilibrio durante una fase di discesa. La giustizia ha ritenuto l’uomo responsabile di negligenza e imprudenza. La sentenza prevede cinque mesi di reclusione e una multa di 9.000 euro. La vicenda ha attirato l’attenzione degli appassionati di montagna e degli esperti di sicurezza.

Tragedia sul Grossglockner: Alpinista Condannato per la Morte della Fidanzata. Un alpinista è stato condannato a cinque mesi di reclusione e a una multa di 9.400 euro dal tribunale di Innsbruck per la morte della sua fidanzata, avvenuta nel gennaio 2025 sul ghiacciaio Pasterze, sul Grossglockner. La giovane donna, 33 anni, è deceduta a causa del freddo intenso dopo essere stata lasciata dal compagno a soli 46 metri dalla vetta. La sentenza riconosce una serie di negligenze che hanno contribuito alla tragedia. L'Ascesa e la Tempesta. Il Grossglockner, la montagna più alta dell'Austria, rappresenta una sfida ambiziosa per gli alpinisti.