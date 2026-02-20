Grazia Kalulu è al centro di una disputa dopo aver subito due ingiustizie evidenti, secondo quanto affermato da Spalletti. Il tecnico ha dichiarato di sostenere la società e ha definito l'atto di chiedere a Gravina di revocare la squalifica una mossa doverosa. Kalulu, che si è allenato con il gruppo questa settimana, potrebbe tornare in campo già nelle prossime partite. La questione resta aperta, mentre le parti attendono sviluppi ufficiali.

Grazia Kalulu, Spalletti ha fatto il punto sul difensore francese e sulla richiesta della Juventus a Gravina di togliere la squalifica. Nella conferenza stampa di vigilia alla sfida contro il Como il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha detto la sua sulla richiesta dei bianconeri di una grazia per Kalulu dopo la squalifica contro l’Inter. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE GRAZIA PER KALULU – «Quello di Kalulu è un atto dovuto della società perché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. La società ha fatto bene, per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale da parte di tutte le componenti».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Grazia Kalulu, Spalletti sta con la società: «E’ un atto dovuto perché abbiamo subìto due ingiustizie evidenti»

