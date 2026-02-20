‘Grazia’ a Kalulu la Figc respinge la richiesta della Juventus

La Federcalcio ha rigettato la richiesta della Juventus di ridurre la squalifica di Pierre Kalulu, espulso durante la partita contro l’Inter. Il difensore francese è stato punito con un turno di stop dopo un fallo ritenuto grave dall’arbitro. La società bianconera aveva chiesto una “grazia” sportiva, ma il presidente Gravina ha deciso di non concederla. La decisione riguarda direttamente la prossima partita di campionato della Juventus.

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di una ‘grazia’ sportiva per il difensore bianconero Pierre Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l’espulsione del calciatore francese nella partita con l’Inter con conseguente squalifica per una giornata. Secondo quanto si apprende la decisione del no è stata anche comunicata da poco al club bianconero. La richiesta di ‘grazia’ secondo Spalletti “atto dovuto”. La Juventus aveva presentato una richiesta di grazia alla Figc per la squalifica di Pierre Kalulu, vittima della simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni. Lo aveva annunciato in conferenza stampa il tecnico bianconero Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Lapresse.it

