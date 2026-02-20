Grave incidente sull' autostrada Napoli-Bari | traffico bloccato e due feriti
Un incidente grave sull’autostrada Napoli-Bari ha causato il blocco del traffico e due feriti. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio tra tre veicoli, tra i comuni di Grottaminarda e Vallata, in direzione della Puglia. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e aiutare i feriti. La circolazione rimane congestionata, creando disagi agli automobilisti in transito.
Nel tardo pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha coinvolto tre veicoli sull'autostrada Napoli-Bari, tra i comuni di Grottaminarda e Vallata, in direzione della Puglia. Il bilancio, ancora parziale, registra almeno due feriti e il coinvolgimento di un'Audi, una BMW e un altro veicolo, la cui identità rimane al momento sconosciuta. L'incidente si è verificato in un tratto particolarmente insidioso, dove la visibilità era compromessa da un intenso temporale che ha reso la strada scivolosa e le condizioni di guida difficoltose. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione ha avuto effetti devastanti per una coppia, che, a seguito dell'impatto, è rimasta intrappolata nell'abitacolo della propria auto.
