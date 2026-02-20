Il Teatro Nuovo di Pisa ospita domani sera (ore 21) uno degli eventi più attesi della Stagione, lo spettacolo Ave Maria dell’ Odin Teatret, offrendo la rara possibilità di apprezzare dal vivo il lavoro di Eugenio Barba, figura imprescindibile della scena teatrale mondiale e fondatore, nel 1964, dell’Odin Teatret – una delle istituzioni più influenti del teatro sperimentale e dell’antropologia teatrale. Barba ha segnato profondamente il Novecento e oltre, con un percorso artistico e pedagogico che ha trasformato il concetto stesso di teatro come laboratorio di cultura e di relazioni tra popoli e tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande attesa per l’"Ave Maria" dell’Odin Treatret

Leggi anche: Roma. “Ave o Maria”. Concerto lirico il 29 Novembre alla Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Monte Santo) di Piazza del Popolo

Leggi anche: Da Stille Nacht all’Ave Maria. Brani natalizi con Laudamus

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.