Grand Hotel & La Pace presentate le richieste per la ristrutturazione

Il Grand Hotel & La Pace di Montecatini Terme ha presentato le richieste per la ristrutturazione, a quattro anni dalla vendita e dalla chiusura temporanea. La proprietà ha deciso di investire nel restauro degli ambienti storici, con l’obiettivo di riqualificare l’albergo e attrarre nuovi clienti. La richiesta di autorizzazione è stata inoltrata alle autorità locali, che ora valuteranno i progetti presentati. La decisione segna un passo importante per il futuro dell’hotel, che tornerà a essere un punto di riferimento in zona.

Montecatini Terme (Pistoia), 20 febbraio 2026 – Il Grand Hotel & La Pace inizia il suo percorso verso la rinascita, dopo quattro anni dalla vendita e dalla temporanea chiusura. Emege adesso che la società PPV, proprietaria dell’immobile, ha presentato in Comune le richieste per l’autorizzazione paesaggistica e quella edilizia, i titoli necessari per avviare gli attesi interventi di ristrutturazione dell’edificio tra viale IV Novembre, corso Roma, e via della Torretta. Dal 2022 la maggioranza delle quote di PPV è detenuta da Kib Holding, società che fa totalmente capo a Karina Boguslavskaia, nata 35 anni fa a Kazan, capitale della repubblica del Tarstan, nella federazione russa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grand Hotel & La Pace, presentate le richieste per la ristrutturazione Addio allo chef Alvaro Bartoli, guidò la cucina dello storico Grand Hotel La PaceLutto nel mondo della gastronomia: è deceduto improvvisamente all’età di 67 anni lo chef Alvaro Bartoli, figura di spicco della cucina del Grand Hotel La Pace di Montecatini Terme. Leggi anche: Famiglia nel bosco, la ristrutturazione è ferma. Non sono ancora state presentate le carte She Disappeared After One Night—Now the Untouchable Billionaire Is Obsessed With Her Again Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grand Hotel & La Pace, presentate le richieste per la ristrutturazione. Grand Hotel & La Pace, presentate le richieste per la ristrutturazioneProcede l’iter di rinascita di uno dei simboli della città che nel 2022 ha visto l’ingresso nella proprietà della famiglia della federazione russa Boguslavsky. Attesa per il via libera della Sovrinten ... msn.com Al Grand Hotel & La Pace. Abbattute le colonne. Sgretolata la ringhieraNuovi episodi di vandalismo lungo la recinzione del parco esterno dell’albergo. Gli abitanti della zona parlano di un gruppo di persone in azione a capodanno. Hanno finito di sbriciolare, pezzo per ... lanazione.it Le “Case riflesse” di Matteo Boato da domani in mostra al Grand Hotel Trento. facebook