GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Da orizzontescuola.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato, e molte scuole stanno preparando le graduatorie in vista del 23 febbraio. Per aiutare i docenti a orientarsi meglio, offriamo una guida ebook e una sessione di consulenza di gruppo. Solo cinque posti sono disponibili per questa opportunità, pensata per rispondere alle domande più frequenti e chiarire i dubbi più comuni. Chi desidera partecipare può già iscriversi, perché i posti si esauriscono rapidamente.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell’apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine genericaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Guida ebook + consulenza di gruppo. Solo 5 posti; Percorsi abilitanti, GPS, elenchi regionali: ruoli e supplenze per il 2026/27. RISPOSTE AI QUESITI; Aggiornamento GPS 2026: Procedura al Via dalla Prossima Settimana e Scadenza Fissata al 16 Marzo, Tutte le Novità per le Graduatorie; Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoli.

Certificazioni informatiche nelle GPS 2026/28: fino a 4 punti. Ecco con quali titoli. TABELLA ufficialeIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Ordinanza e le tabelle titoli relative all'aggiornamento GPS del biennio 2026/28. Ecco quali titoli sono validi. orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoliGraduatorie GPS 2026/28: siamo in attesa dell'Ordinanza e delle nuove tabelle di valutazione dei titoli, utili per la compilazione della domanda di primo inserimento/aggiornamento/conferma/cambio prov ... orizzontescuola.it