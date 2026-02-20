Gozzi ha detto che, a causa del dl bollette, bisogna avviare un dibattito serio a Bruxelles. La sua proposta punta a incentivare le energie rinnovabili, sottolineando la necessità di uno spirito patriottico per superare le sfide attuali. Il sottosegretario ha ricordato che è la prima volta che si tenta di affrontare in modo completo il problema del costo dell’energia per cittadini e aziende. La discussione, secondo lui, deve concentrarsi anche sui margini delle fonti rinnovabili, fondamentali per il futuro energetico del paese.

Il primo rilievo è politico: “Sia pure con tutte le difficoltà del caso, è la prima volta che si cerca di fare un provvedimento organico sul tema del costo dell’energia in Italia per famiglie e imprese. E vedere che il governo del secondo paese più industrializzato d’Europa pone con forza la questione degli Ets non è solo una grande soddisfazione, per me che da anni su questo predico nel deserto. Ha anche un effetto politico enorme, perché aiuta ad aprire il dibattito in Europa”. A parlare è Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, amministratore delegato di Duferco e special advisor di Confindustria per l’autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gozzi: “Dopo il dl bollette si apra il dibattito a Bruxelles. I margini delle rinnovabili? Serve spirito patriottico"

