Google potrebbe finalmente risolvere il caos dei contatti causato dalle schede di chiamata

Google sta lavorando a una soluzione per sistemare i problemi dei contatti causati dalle schede di chiamata. Recenti analisi di codici interni indicano che l’azienda sta sviluppando aggiornamenti per migliorare l’app Contatti e Android. Questi cambiamenti puntano a semplificare la gestione dei contatti e a eliminare i malfunzionamenti più frequenti. La novità potrebbe rendere più facile l’uso delle chiamate e delle liste di contatti sui dispositivi Android. Si attende un annuncio ufficiale nei prossimi mesi.

scenari di aggiornamento android incentrati sull'evoluzione di android e sulle nuove funzionalità dell' app contatti emergono dall'analisi di codici interni. gli elementi evidenziati indicano possibili cambiamenti che potrebbero rendere l'esperienza utente meno caotica e più immediata, con particolare attenzione alle calling cards. android 17 e le prospettive di aggiornamento. fonti di settore riportano che Google sta lavorando su nuove iterazioni di android, con segnali concreti emersi dallo studio del codice legato all' app contatti. le indicazioni assicurano che alcune modifiche siano in fase di valutazione interna e potrebbero influire sull'esperienza quotidiana dell'utente.