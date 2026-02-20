Google Maps potrebbe nascondere alcune funzioni se non si effettua l'accesso con il proprio account. Questa novità riguarda soprattutto le mappe personalizzate e le indicazioni dettagliate, che diventano visibili solo agli utenti autenticati. Alcuni utenti hanno notato che, senza login, alcune informazioni, come recensioni o foto di luoghi di interesse, risultano invisibili. La questione si collega anche all’aggiornamento Gemini, che mira a migliorare la navigazione. La possibilità di accedere a tutte le funzioni dipende quindi dall’autenticazione sull’app.

questo testo analizza le recenti segnalazioni legate a google maps, con particolare attenzione a due profili principali: l’ accesso limitato per gli utenti non autenticati e l’ aggiornamento Gemini dedicato alla navigazione. vengono inoltre riassunte le indicazioni ufficiali e le valutazioni indipendenti sul contesto tecnico, offrendo una lettura chiara e mirata agli utenti interessati a comprendere lo stato attuale della piattaforma. cosa bisogna sapere. google maps sembra limitare l’accesso ad alcune funzionalità per gli utenti che non hanno effettuato l’accesso;. foto delle località e la sezione recensioni potrebbe non essere disponibile per gli utenti non autenticati;.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google maps potrebbe nascondere contenuti se non effettui accesso al tuo account

Leggi anche: Google maps in prova per nuove funzionalità e ask maps potrebbe essere protagonista

Leggi anche: Gmail, Google lancia l’allarme: il tuo account è a rischio se non cambi subito l’indirizzo email

The Solo Dev Mistakes That Killed My Games (And How I Fixed Them)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.