Google azioni ai massimi storici nonostante abbia perso due processi antitrust
Google ha raggiunto i massimi storici delle azioni nonostante abbia perso due importanti cause antitrust. La decisione dei tribunali ha colpito il settore legale, ma il valore di mercato di Alphabet, la società madre, continua a salire grazie a risultati finanziari positivi. Gli investitori sembrano fiduciosi nella capacità dell’azienda di mantenere la crescita, anche se le battaglie legali rimangono aperte. La tendenza attuale mostra un forte interesse verso il titolo.
in questa analisi sintetica si esamina come Alphabet, controllante di google, abbia affrontato due grandi cause antitrust pur mostrando una crescita robusta del valore azionario nel 2025. si esplorano le decisioni dei tribunali, i rimedi previsti e il contesto normativo che incide sul futuro delle attività di ricerca e pubblicità digitale, con attenzione alle ripercussioni per gli investitori e per il mercato. antitrust google: contesto e impatti principali. nell’anno passato google ha visto coinvolta la sua posizione dominante sia nel campo della ricerca sia in quello della pubblicità, con esiti giudiziari che hanno privilegiato soluzioni strutturate ancorate a rimedi piuttosto che a una divisione forzata.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Azioni Google verso il breakout: Alphabet è la più sottovalutata dei Magnifici 7. Ecco per quali ragioniGoogle resta fortemente sottovalutata rispetto ai big tech. Carter Worth, guru dell'analisi tecnica di Wall Street, evidenzia che il titolo è vicino a una resistenza cruciale: superarla potrebbe
Mercati ai massimi, ma per quanto? 15 azioni, bond e materie prime per guadagnare fra i rischiMercati azionari globali ai massimi, nonostante tensioni geopolitiche crescenti. Focus su attese taglio tassi Fed e forte performance settori AI e tecnologia. Consigli: diversificare con value, midcap
