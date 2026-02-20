Gli ultimi crociati Templari e francescani in Terra Santa alla Sala del Dottorato di Perugia la presentazione del libro

Sabato 28 febbraio alle 17, alla Sala del Dottorato di Perugia, si tiene la presentazione del libro “Gli ultimi crociati. Templari e francescani in Terra Santa”. L’evento è organizzato dalla Libreria delle Volte e si inserisce nel ciclo “Di volta in volta”. L’autore approfondisce le azioni di Templari e francescani durante le ultime spedizioni in Terra Santa, portando alla luce dettagli poco noti di quei periodi. La presentazione invita i lettori a scoprire le vicende di uomini che hanno vissuto in prima linea.

Nell'ambito del ciclo di incontri "Di volta in volta" della Libreria delle Volte, sabato 28 febbraio alle ore 17 nella Sala del Dottorato verrà presentato il libro "Gli ultimi crociati. Templari e francescani in Terra Santa" (Salerno Editrice). L'autore, il professor Antonio Musarra dialogherà con Sonia Merli. Il volume offre una lettura originale e complessa del rapporto tra templari e francescani, due ordini centrali nella storia religiosa e politica del Basso Medioevo. Nati dal comune tentativo di dare un nuovo orizzonte alla religiosità laicale, templari e francescani mantennero – pur in epoche diverse – uno stretto legame con la Terrasanta, dedicandosi alla custodia dei Luoghi Santi e all'assistenza dei pellegrini.