Gli studenti del Ruffilli raccontano la violenza contro le donne nella mostra Azioni Collettive 2

Gli studenti del Ruffilli hanno organizzato una mostra che denuncia la violenza contro le donne, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico. L’esposizione, intitolata “Azioni Collettive 2”, si svolge al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena dal 23 febbraio al 10 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. I ragazzi delle seconde e terze classi B hanno creato le installazioni per invitare alla riflessione e al rispetto. La mostra invita i visitatori a confrontarsi con questa realtà.

In occasione della Giornata internazionale della donna, dal 23 febbraio al 10 marzo CoopAlleanza3.0 e Unione donne in Italia (UDI), sezione di Forlì, presentano al Centro Commerciale Lungo Savio di Cesena "Azioni Collettive 2", una mostra realizzata dai ragazzi delle classi II e III B dell'Istituto Ruffilli di Forlì con la quale gli studenti hanno tradotto in manifesti ciò che spesso resta un silenzio assordante: la violenza sulle donne. L'iniziativa, curata da Angelamaria Golfarelli, vuole sottolineare come la violenza non sia mai un fatto privato, ma una questione collettiva da fermare.